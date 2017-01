Trezzi: «A quale titolo parla El Santawy?», l'ex imam: «L'ho diffidata, ma valuto la querela»

Sulle dichiarazioni di El Santawy interviene il sindaco di Cinisello Balsamo Siria Trezzi che ha pubblicato una nota sul sito istituzionale del Comune.

Il sindaco spiega di aver convocato il presidente dell’associazione Muin Qaraqe e di aver contattato il referente del Coordinamento Associazioni Islamiche di Milano (Caim) Davide Piccardo, proprio in relazione alle frasi "social" pubblicate dall'ex imam di Cinisello Balsamo sul proprio profilo Facebook.

Il sindaco Trezzi racconta esplicitamente di aver contattato Muin Qarage e Davide Piccardo «per chiedere a quale titolo parli il signor Usama» e per sapare «quale ruolo ricopra all’interno della comunità cinisellese».

El Santawy nel frattempo, contattato dalla nostra redazione, aggiunge: «Io me ne sono stato buono e in silenzio e ho subito attacchi gratuiti dal sindaco di Cinisello Balsamo. Questa è politica? Tra lei è Ghilardi (consigliere comunale della Lega Nord cinisellese, ndr) che differenza c'è? Intanto l'ho diffidata, ma sto valutando anche la querela».

L'ex sindaco Pd di Sesto San Giovanni Filippo Penati interviene a dare manforte a Siria Trezzi: «Che un "personaggio", fa bene a definirlo così la sindaca, già allontanato dalla comunità e che ha dichiarato pubblico sostegno ai foreigner fighters Isis, definendoli combattenti di fede e sottolineato di non gradire la democrazia, si metta a far la morale a un pubblico amministratore democratico non è tollerabile».