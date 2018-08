Furti estivi e danni alle auto in sosta, PD: «Con Ghilardi mica tutto sarebbe cambiato?»

Con Cinisello Balsamo che in questi giorni di agosto appare "deserta" visto che molti suoi cittadini sono in vacanza non si fermano però gli episodi di delinquenza.

In particolar modo sono le automobili parcheggiate in città, i cui proprietari peraltro magari sono in ferie, a subire i danni più ingenti, con vetri rotti per rubare nei cruscotti alla ricerca di oggetti di valore, ma anche con furti di pneumatici, segnalati nei giorni scorsi nei dintorni di via Guardi.

Camminando per la città quindi si vedono purtroppo automobili con danni ai vetri e oppure "issate" su legni o mattoni, sostegni usati per rubare le ruote che poi solitamente sono vendute sottobando sul mercato nero.

In merito a questi episodi di delinquenza interviene anche il Partito Democratico cittadino che polemizza: «In campagna elettorale ci raccontavano che tutto quello che succedeva in città era sempre colpa della precedente amministrazione, che con loro tutto sarebbe cambiato. E invece come ogni estate ricominciano i furti e gli atti vandalici sulle auto».