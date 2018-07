Catania (PD): «Monza ci vuole ricattare su Bettola? Ghilardi tenga la schiena dritta»

Il capogruppo del Partito Democratico Andrea Catania, lette le parole del sindaco di Monza Dario Allevi riguardo all'hub di Bettola e il prolungamento della M5 fino a Monza, interviene punzecchiando l'attuale sindaco cinisellese Giacomo Ghilardi.

La diatriba nasce tra l'ex sindaco di Monza Roberto Scanagatti e l'attuale Dario Allevi con quest'ultimo che a parole si rifiuta di concedere gli espopri necessari per avviare il progetto di trasformazione dell’area Bettola senza ottenere in cambio delle risorse per il proprio territorio monzese. Nella lite interna alla politica monzese viene però tirato in ballo anche Giacomo Ghilardi perché Allevi vuole che Cinisello Balsamo dia a Monza «quanto le è dovuto».

Da qui prende spunto la polemica di Andrea Catania: «Questi ricatti sono irricevibili: se aveva obiezioni o richieste, il Comune di Monza avrebbe dovuto farle durante il lungo iter di autorizzazione regionale. Tra l’altro, il sindaco Allevi fa finta di non sapere che è grazie alla costruzione dell’hub intermodale connesso a questo progetto che Monza ottiene il prolungamento della #M5».

Prosegue Catania difendendo l'operato della giunta di cui ha fatto parte nella scorsa legislatura: «Durante il percorso di approvazione, anche grazie al contributo della Confcommercio, abbiamo portato a casa 1,3 milioni di euro a favore del commercio di vicinato. Nessuno pensi di togliere queste risorse ai commercianti cinisellesi».

E poi: «Tra l’altro, avevamo espressamente siglato un protocollo di intesa con Sesto San Giovanni con l’impegno a definire un sistema di programmazione comune sulle politiche del commercio in modo da coinvolgere anche i comuni del Nord Milano».

Poi l'attacco: «Il sindaco Ghilardi tenga la schiena dritta rispetto a queste provocazioni e faccia chiarezza riguardo alla sua posizione sul progetto Bettola. In passato non ha mai mancato di criticarlo, senza però proporre alternative. Ora che governa ha il dovere di dire parole chiare visto che la sua amministrazione si troverà a disposizione opere, risorse economiche e progetti derivanti proprio da questa operazione urbanistica».