Cinisello Civica: «Disservizi sull'illuminazione pubblica, luminarie natalizie ok, lampioni ko»

La lista civica "Cinisello Balsamo Civica" chiude l'anno con una stilettata nei confronti dell'amministrazione comunale in merito all'illuminazione pubblica e ad alcune lamentele di cittadini che hanno segnalato disservizi in alcune zone.

Così dalla civica: «Dopo l'ennesimo annuncio sulla illuminazione a led da parte della giunta leghista ci hanno molto preoccupato le segnalazioni social di alcuni residenti sui lampioni non funzionanti».

Due tra queste segnalazioni riguardano via Diaz, via Beato Carino e via Martinelli «già al terzo giorno di "total black"» e «sette gioni senza corrente in strada in viale Lombardia e su viale Liguria».

Proseguono dalla civica: «La trasformazione a led e l'acquisizione dei lampioni è un progetto che seguiamo da tempo, che abbiamo fin da subito monitorato e chiesto spiegazioni all'assessore competente».

E proseguono: «Alla vista dei disguidi che si sono creati in alcune zone della città ci chiediamo se sono state utilizzate appropriatamente le risorse. Si è preferito decorare invece di illuminare le vie della nostra città. Chiederemo conto in consiglio comunale».

