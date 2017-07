Murales "Acab" in Crocetta, Ghilardi della Lega Nord: «Rimozione e scuse immediate»

Monta la polemica per un murales realizzato in Crocetta nell'ambito del progetto "Street Art e muri liberi" in cui comparrebbe una scritta ingiuriosa nei confronti delle forze dell'ordine.

La scritta "Acab" che starebbe per "All cops are bastards" (tradotto in italiano dall'inglese, "Tutti i poliziotti sono bastardi") è leggibile su un murales in Largo Milano non ancora teminato.

Così il consigliere comunale Giacomo Ghilardi della Lega Nord che nella giornata di venerdì 21 luglio ha denunciato il fatto: «Girando per Largo Milano a Cinisello Balsamo mi sono imbattuto in questo murales realizzato nelle ultime settimane nell'ambito del progetto "Street art e muri liberi", promosso dall'amministrazione comunale».

Prosegue Ghilardi: «Ma solo io ho pensato che la scritta presente sembrerebbe essere riconducibile all'acronimo, spesso utilizzato dai centri sociali, "ACAB" ovvero, in italiano, "Tutti i poliziotti sono bastardi"? Voi che dite?».

Dopo questa denuncia il consigliere comunale, assieme ad alcuni militanti leghisti e ai rappresentanti politici di Cittadini Insieme e il Popolo della Libertà, hanno coperto con uno lenzuolo bianco il murales. Sul lenzuolo la scritta: «Rispetto per le forze dell'ordine. Con le forze dell'ordine sempre».

Ghilardi chiude: «Mentre il sindaco Siria Trezzi permette ai realizzatori dei murales di insultare le forze dell'ordine noi, oggi (domenica 23 luglio, ndr), abbiamo coperto la vergognosa scritta. Pretendiamo la rimozione del murales e le scuse immediate dei responsabili del progetto comunale. Rispetto per le forze dell'ordine».

