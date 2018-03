Berlino: «Su viale Fulvio Testi il sindaco Trezzi racconta ancora bufale in stile renziano»

La lista civica "La Tua Città" interviene sul progetto di manutenzione di viale Fulvio Testi e tiene a contestare quando dichiarato dal sindaco Siria Trezzi relativamente all'inquinamento atmosferico e alle piante "mangia-smog".

Così Giuseppe Berlino, consigliere comunale della civica: «Il centrosinistra cinisellese ha illuso per anni, (vedi giunte Gasparini), i cittadini dei quartieri Crocetta e Villa Rachele, circa un'improbabile realizzazione di interramento della SP 5, e ha completamente ignorato (giunta Trezzi), l'ennesima petizione da noi presentata un paio di anni fa, anche a seguito di un grave incidente mortale, con la quale centinaia di cittadini chiedevamo la desemaforizzazzione con contestuale realizzazione del sottopasso all’incrocio Ferri/Partigiani».

Dopo ciò prosegue Berlino: «Oggi in piena campagna elettorale, con una spesa di circa un milione di euro, ci raccontano che con una nuova sperimentazione di posa, lungo viale Fulvio Testi, di piante dal potere miracoloso, in grado di massimizzare l’assorbimento di inquinanti come PM2,5, PM10, ozono e ossidi di azoto, risolveremo i problemi di inquinamento atmosferico legato al gran traffico veicolare».

Chiude il consigliere: «L'effetto delle bufale modello Renzi non ha ancora abbandonato il nostro sindaco, nemmeno dopo la debacle elettorale del 4 marzo. Forse ha bisogno di un messaggio più forte che le daremo tra un paio di mesi».