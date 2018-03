Assenza di marciapiedi nelle vie Paravisi e Remigi, Berlino: «La vernice bianca non basta»

La lista civica "La Tua Città" è stata raggiunta da alcune segnalazioni di residenti delle vie Giovanni Paravisi e Rodolfo Remigi, gli attivisti sono usciti sul posto per verificare la realtà dei fatti e quello che ne è venuto fuori è una situazione di disagio per chi vive in quel quartiere.

Il consigliere comunale Giuseppe Berlino, uscito sul posto, racconta: «La storia si ripete, cittadini esasperati e disillusi che, non trovando risposte nell'attuale amministrazione, si rivolgono a noi in cerca di aiuto. Qualche anno fa, con una scelta del tutto discutibile, la giunta Trezzi, decise di porre rimedio a un annoso problema riguardante le vie sopra citate».

E spiega: «Un problema legato all'assenza totale di marciapiedi e dalla continua presenza di auto parcheggiate su ambo i lati, che non permettevano un agevole e soprattutto sicuro passaggio dei pedoni, costretti a condividere la carreggiata con le auto in transito».

L'amministrazione comunale è intervenuta: «La scelta discutibile, non fu quella di realizzare dei marciapiedi a norma, quanto piuttosto quella di delimitare con una striscia bianca (su un solo lato), un zona per il passaggio pedonale, lasciando la possibilità di poter parcheggiare le auto a filo della stessa striscia, vietando, in teoria, il parcheggio sul lato opposto».

La condanna della scelta è per Berlino netta: «È apparso da subito evidente che tale scelta è risultata errata, tanto che da tempo i cittadini lamentano quanto abbiamo potuto documentare. Pare assurdo e incomprensibile, che il lato scelto per il passaggio, sia stato quello con la presenze dei pali di illuminazione (non presenti sul lato opposto), che determinano in più punti il restringimento dello stesso passaggio».

E ancora: «Cosa che avviene comunque regolarmente anche a causa di auto, furgoni e camion parcheggiati in malo modo, e anche a causa di siepi e cespugli non curati che invadono la zona. E che dire delle auto parcheggiate sull'altro lato, non oggetto di sanzioni o dei numerosi incidenti che si verificano all'incrocio Paravisi-Remigi, causa la mancanza di visibilità dovuta alle auto parcheggiate verso il centro strada?».

Da qui l'attacco e la mossa: «Pertanto dopo tante segnalazioni rimaste inevase, è partita l'ennesima raccolta firme per chiedere idonei marciapiedi, dossi rallentatori e controlli più incisivi della sosta. La speranza è quella di smuovere questa giunta, pur consapevoli, che ormai a fine mandato difficilmente, i cittadini vedranno soluzioni. Se tra pochi mesi, come auspichiamo, il vento cambierà, ce ne occuperemo senz'altro noi».