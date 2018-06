Berlino: «I miracoli di santa Siria da Cinisello Balsamo, strade pulite e controllo del traffico»

La lista civica "La Tua Città", facente parte della coalizione di centrodestra che sostiene Giacomo Ghilardi al ballottaggio, ironizza sul sindaco uscente e rivale Siria Trezzi e lo fa prendendo spunto dai temi del traffico e della pulizia delle strade.

Così l'ex consigliere comunale Giuseppe Berlino (che è stato la persona più votata in città per numero di preferenze quindi tornerà sicuramente in consiglio comunale): «Sempre più miracoli da elezioni, avrete notato anche voi in queste ultime settimane il realizzarsi di continui e ripetuti miracoli nella nostra città»

Berlino parla del traffico: «Ad esempio, possiamo assistere da qualche giorno, e solo dopo alcuni decenni di oratorio estivo San Luigi, e con tutti i disagi sempre lamentati per la caotica viabilità nella stretta via Fiume, la presenza fissa mattutina della pattuglia della polizia locale, messa li a regolare il traffico».

Poi passa al decoro urbano: «E che dire del continuo e costante lavaggio e pulizia, fatto anche più volte al giorno con tanto di idropulitrice, della centralissima via Libertà? Non c'è che dire, quando la sedia scotta e si rischia di scivolar via, si smuove anche il mondo. Cara Siria non incanti più».