ACAB sul murales, Visentin: "Scarabocchio vergognoso, niente attenuanti o scuse"

Il consigliere comunale de "Il Popolo della Libertà" Riccardo Visentin, assieme alle altre opposizioni cittadine (Lega Nord e Cittadini Insieme) ha protestato per la realizzazione di un murales nel rione Crocetta in cui compare la scritta ACAB.

Così Visentin: "Di recente nel quartiere Crocetta a Cinisello Balsamo sono stati realizzati dei murales nell'ambito del progetto Street Art e Muri Liberi. Progetto cittadino di cui sono stato sostenitore dalla fase iniziale contribuendo anche alla stesura del regolamento. Tra i murales della Crocetta, molti dei quali a mio giudizio interessanti, ne è stato realizzato uno che purtroppo reca una scritta oltraggiosa nei confronti delle forze dell'ordine: ACAB".

Spiega Visentin: "L'acronimo in inglese di "All Cops Are Bastards", in italiano diventa "Tutti i componenti le forze dell'ordine sono bastardi". Non ci sono scuse o attenuanti legate a presunte "espressioni artistiche", questo murales è una vergogna".

Racconta il consigliere comunale: "Ecco perché oggi pomeriggio (domenica 23 luglio, ndr) insieme ai consiglieri Zonca e Ghilardi, ho deciso di coprirlo con uno striscione che recita: "Con le forze dell'ordine sempre!". Mi dispiace che chi doveva vigilare, organizzatori e amministrazione comunale, non abbia fatto in modo che questo scarabocchio oltraggioso venisse immediatamente rimosso (sono passate oltre due settimane)".

Visentin chiede lumi all'amministrazione comunale: "Come minimo ci devono essere delle scuse ufficiali, nei confronti di chi vigila sulla sicurezza e il bene della nostra città,e se questo non avvenisse in tempi rapidi, mi riservo di agire diversamente".