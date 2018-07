"Fagiolo Magico", Catania (Pd): «Ghilardi ha sottovalutato il caso e non l'ha gestito bene»

Sulla chiusura del baby club "Il Fagiolo Magico" interviene anche il consigliere comunale del Pd (ed ex assessore) Andrea Catania che da una parte si dice preoccupato per la sorte delle famiglia che ora non hanno più un punto di riferimento per i loro figli, dall'altra attacca il sindaco Giacomo Ghilardi per come ha gestito la vicenda.

Così Catania: «Nella mattinata di venerdì 13 luglio un gruppo di mamme e di educatrici del baby parking "Il Fagiolo Magico" si sono presentate davanti al palazzo comunale per incontrare il sindaco dopo che il baby club (privato) è stato chiuso nella giornata di ieri (giovedì 12 luglio per chi legge, ndr) in seguito ad alcuni accertamenti».

Prosegue l'ex assessore: «Non entro nel merito dei controlli e del rispetto dei requisiti, da ex amministratore so che in questi casi le norme sono complesse e vanno garantiti certi standard».

Poi continua: «Resta la mia preoccupazione per la situazione dei genitori, tra cui molte mamme lavoratrici, che di punto in bianco si trovano senza un posto dove lasciare i loro figli (43 bambini iscritti)».

Arriva l'attacco: «Sembra che gli uffici stiano lavorando per proporre delle alternative, ma il punto è che di fronte a un'ordinanza di chiusura a sua firma, il sindaco Ghilardi avrebbe dovuto preoccuparsi sin da subito di incontrare i genitori e il soggetto gestore anticipando il problema e prospettando una soluzione e tempi certi».

Chiude Catania: «Al di là degli slogan, voler essere il sindaco del dialogo con i cittadini richiede di non sottovalutare casi come questo. Terremo monitorata la situazione».