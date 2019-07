Ruffa (PD): «Berlino dimettiti, non sai neanche quanto costa il nostro biglietto interno di ATM»

Il PD e la lista civica "Cinisello Balsamo Civica replicano duramente al comunicato emesso dalla lista civica "La Tua Città" (che fa a capo al vice sindaco e assessore Giuseppe Berlino) che attacca il centrosinistra per l'esultanza sul biglietto unico e denuncia l'aumento del biglietto per circolare all'interno di Cinisello Balsamo.

Per il Partito Democratico a parlare è il segretario cittadino Ivano Ruffa che attacca: «Il vice sindaco di Cinisello Balsamo nonchè assessore alla mobilità e ai trasporti che prende una cantonata del genere e che finge di aver acquistato un biglietto al costo di 2 euro per girare a Cinisello Balsamo deve solo immediatamente dimettersi».

Prosegue Ruffa: «Imbarazzante e vergognoso non sapere e non conoscere neppure il nuovo sistema di tariffazione. Proprio lui che dovrebbe incentivarlo e adoperarsi per informare i cittadini dei nuovi e importanti vantaggi».

Poi spiega: «Il biglietto per girare internamente a Cinisello Balsamo, dal 15 luglio 2019, costa 1,60 euro e non 2 euro. Con 2 euro si va a Milano risparmiando ben 50 centesimi a biglietto. Un risparmio di 1 euro al giorno per i cittadini che fanno andata e ritorno. Inoltre con il biglietto a 1,60 euro si può girare in tutti i Comuni della stessa corona del nostro».

Ruffa incalza: «Un sistema innovativo e importante che porta ingenti risparmi nelle tasche dei cittadini. Giuseppe Berlino è l'odierno assessore che quando era all'opposizione proponeva il pullman per la stazione centrale raccogliendo migliaia di firme e oggi non ha neppure fatto richiesta ad ATM e Comune di Milano perché se ne possa discutere».

E ancora: «Come facciamo ad essere amministrati da gente cosi? Come si possono fare gli interessi dei cittadini se neppure si studia e ci si informa? Davvero ci meritiamo amministratori cosi? Davvero c'è qualcuno che possa oggi dire che il nuovo sistema di tariffazione non è vantaggioso per i nostri concittadini? Giuseppe Berlino, quando non si hanno le competenze è meglio tacere».

Dalla lista civica "Cinisello Balsamo Civica" ironizzano: «Informiamo tutti i cittadini di Cinisello Balsamo, compresi sindaco e vice sindaco (con delega ai trasporti), che il biglietto nei Comuni della stessa corona costa 1.60 euro, anche per la tratta municipio-ospedale Bassini. Lo ribadiamo per non diffondere una informazione sbagliata con un selfie propagandistico».