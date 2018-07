Cadavere ritrovato, Catania (PD): «Rischio cosche in città, strano il silenzio di chi ci governa»

Sul caso del ritrovamento a Cinisello Balsamo di un cadavere scomparso da sei anni e sepolto in casa che è sulla bocca di tutti in paese, interviene il capogruppo in consiglio comunale del Partito Democratico Andrea Catania che da una parte teme la presenza della criminalità organizzata in città e dall'altra punzecchia la neo giunta comunale.

Ecco le sue parole: «Di solito non commento i fatti di cronaca nera, ma il ritrovamento del cadavere (ritrovato nel seminterrato dell'abitazione dell'omicida, ndr)di un uomo scomparso da sei anni e sepolto sotto il pavimento di una casa di Cinisello Balsamo presenta numerose ombre, soprattutto per i rapporti con ndrangheta e criminalità organizzata».

Poi l'attacco: «Ricordo che in passato altri casi di omicidio avevano suscitato un dibattito ben più vivo da parte di esponenti politici locali. Oggi c'è molto silenzio».

Infine chiude: «Le indagini sono ancora in corso, ma occorre fare chiarezza per essere certi che non ci siano ulteriori legami delle cosche con il nostro territorio».