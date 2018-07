Trezzi: «Il sindaco è Ghilardi col suo silenzio imbarazzante o l'interventista Zonca?»

Il Partito Democratico di Cinisello Balsamo, attraverso l'ex sindaco Siria Trezzi, critica il primo cittadino e la giunta di centrodestra che governa la città dopo il secondo consiglio comunale che si è svolto nella serata di martedì 24 luglio.

Così Trezzi: «Il Sindaco non ha un programma? E chi è il sindaco? Ieri sera si è tenuto il secondo consiglio comunale. Il sindaco Giacomo Ghilardi, a un mese dalla sua elezione, non ha ancora presentato le linee programmatiche del suo mandato: un fatto molto grave, oltre che un atto dovuto, di trasparenza e rispetto verso le istituzioni e i cittadini per i prossimi cinque anni».

Prosegue la consigliera comunale: «Forse il sindaco e la maggioranza hanno paura di depositare un programma basato su tanta propaganda, selfie e poca concretezza? In campagna elettorale Ghilardi ha insistito più volte sul tema della realizzabilità del suo programma: vuole forse cambiare il patto con i cittadini che lo hanno votato?».

E ancora: «Ieri sera inoltre si è confermata una tendenza emersa già nel primo consiglio: l'interventismo debordante dell'assessore Zonca (la cui lista, ricordo, ha preso il 2,44%) a fronte di un silenzio imbarazzante del primo cittadino: chi farà davvero il sindaco?»

Chiude Trezzi: «Continuiamo ad assistere a comunicazioni da campagna elettorale mentre la città ha bisogno di essere governata».