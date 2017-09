Di Lauro (La Tua Città): «Trezzi senza idee e su piazza Gramsci copia quelle dell'opposizione»

Il consigliere comunale Angelo Antonio Di Lauro de "La Tua Città" esprime un pensiero netto e duro, così come il suo collega di lista civica Giuseppe Berlino, relativamente all'annuncio dell'amministrazione comunale sul futuro restyling di piazza Gramsci e di altri quattro luoghi pubblici di Cinisello Balsamo.

Così Di Lauro: «Forse si avvicinano le elezioni e non avendo argomenti di sinistra, spiccano le idee e le interrogazioni che da decenni vengono fatte in consiglio comunale dai consiglieri di minoranza».

Poi scende nel dettaglio: «Piazza Gramsci doveva essere un genio francese a farla perché gli architetti italiani, conosciuti e invidiati da tutto il mondo, non erano in sintonia con l'amministrazione comunale».

Le accuse vanno verso Perrault e verso le amministrazioni di centrosinistra: «Per una distesa di cemento ci voleva un francese e una spesa di 7 milioni di euro, più ogni anno per il mantenimento della pavimentazione e sistemazione (bonaria) nel bilancio del Comune abbiamo una voce di 157.000 euro minimo».

Poi l'attacco finale: «Complimenti per come si spendono i soldi dei cittadini e poi quando si è in crisi di idee e identità si gioca la carte per restare in sella come sempre da oltre 70 anni».