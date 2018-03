Nordafricano ucciso, si indaga per omicidio, polemica politica tra centrodestra e Trezzi

La morte del ragazzo nordafricano, accaduto a Cinisello Balsamo nella notte tra domenica 11 e lunedì 12 marzo, sta sempre più assumendo i contorni dell'omicidio. E' questa la pista che stanno battendo i carabinieri di Cinisello Balsamo e di Sesto San Giovanni.

Il decesso del giovane, ancora di identità sconosciuta visto che non aveva documenti con sè quando è stato ritrovato lungo via dei Partigiani, è stato causato da un taglio al collo.

Gli inquirenti stanno analizzando le telecamere della zona e sono alla ricerca di eventuali testimoni. Nel frattempo si attende l'autopsia sul corpo che potrebbe portare a qualche informazione in più.

Alcuni partiti di centrodestra si sono già espressi sul fatto di cronaca. La Lega ha attaccato il sindaco Trezzi i problemi cittadini legati alla sicurezza mentre il consigliere comunale della lista civica "La tua Città" Giuseppe Berlino ha commentato additando l'amministrazione comunale di non aver fatto le scelte giuste per riportare sotto controllo l'ex capannone della Katia Arredamenti che si trova tra via Lombardia e via dei Partigiani (spesso oggetto di occupazioni abusive e si sospetta che il nordafricano fosse un "inquilino" del capannone).

Proprio la prima cittadina Siria Trezzi replica alle opposizioni: «Nonostante la richiesta di riservatezza da parte delle forze dell’ordine sul caso del nordafricano ucciso, la destra non ci ha risparmiato il solito teatrino indegno».

Prosegue il sindaco: «Fare delle supposizioni e avanzare ipotesi a uso politico non aiuta né le indagini né le forze dell'ordine».

Chiude Trezzi: «Non è mia intenzione inseguirli su questa strada e come nostra tradizione ho dato alle forze dell’ordine la mia massima disponibilità come quella di tutta l’amministrazione e ho scritto al prefetto per un confronto su come affrontare al meglio la situazione insieme».