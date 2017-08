Ghilardi appoggia Di Stefano su accoglienza dei migranti: «Trezzi ha lacrime "elettorali"»

Arriva il pieno appoggio alle dichiarazioni del sindaco di Sesto San Giovanni Roberto Di Stefano, nello scontro istituzionale tra Comuni del Nord Milano sull'accoglienza dei migranti, da parte del consigliere comunale della Lega Nord Giacomo Ghilardi.

Così Ghilardi: «I sindaci di sinistra hanno accolto fino a oggi clandestini, il governo, con lo ius soli, li trasformerà in cittadini italiani. Per questo motivo condivido in pieno le dichiarazioni del sindaco di Sesto San Giovanni Roberto Di Stefano».

Poi attacca Siria Trezzi: «Le lacrime del sindaco di Cinisello Balsamo, oltre che di coccodrillo, risultano agli occhi della gente come false e puramente finalizzate allo scopo elettorale dopo la débâcle sestese».

E prosegue: «La giunta di sinistra con queste dichiarazioni e questi attacchi al centrodestra dimostra ancora una volta di non avere coerenza, al contrario di chi si è sempre dichiarato contro un’accoglienza indiscriminata per tutelare i propri cittadini in difficoltà».

Il leader locale del Carroccio ripercorre le tappe: «Come non ricordare le dichiarazioni degli ultimi quattro anni della giunta Trezzi pro invasione, il continuo arrivo di clandestini nella nostra città e la recente firma del protocollo da parte del sindaco che consentirà, da gennaio, ad altri 70 richiedenti asilo di risiedere, a spese dei contribuenti, nelle nostre strutture».

Chiude Ghilardi: «Strutture che già oggi non sono in grado di recepire e risolvere le tante problematiche abitative dei cinisellesi in difficoltà. L' obiettivo, viste le dichiarazioni pre-elettorali, sarà quello di tutelare e proteggere i concittadini cinisellesi dalle bugie e dalla falsità di questa sinistra che, nonostante queste affermazioni incoerenti, ha intenzione di fare tutto tranne che occuparsi della nostra gente».