Borse di studio, il centrosinistra: «Giù il valore e cancellato il sostegno ai redditi più bassi»

Partito Democratico, Cinisello Balsamo Civica, La Città Giusta e Partito Socialista Italiano denunciano con forza l'approvazione del nuovo regolamento che è stato discusso in consiglio comunale giovedì 30 gennaio e che è andato a modificare in maniera significativa i criteri di assegnazione delle borse di studio.

Il centrosinistra unito attacca la giunta Ghilardi e la critica fortemente per questo nuovo regolamento: «Scelte che avranno come principale conseguenza quella di ridurre i beneficiari delle borse di studio, escludendo le fasce di popolazione in condizioni economiche più svantaggiose e gli studenti nelle classi intermedie, tra i quali maggiore è la necessità di intervenire per sostenere il proseguo degli studi».

Poi il comunicato prosegue: «A pensar male la ragione di questa scelta restrittiva appare soprattutto economica ed è legata alla riduzione delle risorse dedicate a questo tipo di iniziativa, basti ricordare che l’importo unitario degli assegni è passato dai 400/500 euro del bando del 2017 ai 200/250 euro del bando del 2019, ovvero è stato dimezzato dalla giunta Ghilardi».

E ancora: «Invece di incrementare gli stanziamenti per questa iniziativa, il sindaco interviene con un regolamento che, imponendo maggiori restrizioni, punta a ridurre i partecipanti o il numero di borse assegnate».

Il precedente regolamento, secondo il centrosinistra, «aveva il pregio di puntare a sostenere il merito (i punti assegnati alla media scolastica erano massimo 80) e nel contempo di considerare l’impatto del reddito familiare (i punti all’indicatore ISEE erano massimo 20) nella consapevolezza che chi proviene da situazioni economiche più difficili parte svantaggiato».

E poi, «andando a premiare anche gli studenti delle classi intermedie, si interveniva proprio laddove il fenomeno dell’abbandono scolastico è più probabile, ovvero prima della fine della conclusione del ciclo di studi».

L'attacco finale è: «In un contesto di risorse limitate un'amministrazione comunale dovrebbe scegliere di impiegare il denaro pubblico in maniera efficace, considerando le differenze economiche che esistono tra le famiglie, oltre al voto conseguito, e puntando anche su chi il percorso di studi deve ancora concluderlo. La giunta Ghilardi invece si muove nel silenzio per smantellare una iniziativa di valore da sempre apprezzata dai cinisellesi».