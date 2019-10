Piazza Soncino, Ghilardi: «Stanziati 280.000 euro a luglio, a Vavassori sarà sfuggito…»

Il sindaco Giacomo Ghilardi replica a stretto giro alla polemica sollevata dal MoVimento 5 Stelle di Cinisello Balsamo relativa al degrado di piazza Soncino e al "silenzio assordante della giunta".

Il primo cittadino si rivolge direttamente al consigliere comunale Luigi Andrea Vavassori: «Mi chiedo se quando vota gli atti sia presente con la testa o meno: il rifacimento della piazza Soncino è rientrata nelle opere finanziate con l'ultima variazione di luglio votata anche dal consigliere Vavassori».

Il sindaco spiega: «Piazza Soncino verrà rifatta tutta con materiale idoneo, abbiamo stanziato 280.000 euro e ora ci sono i soliti tempi tecnici (progetto, gara, affidamento lavori e conclusione lavori).

Ghilardi specifica: «Tre settimane fa abbiamo portato in giunta come argomento di discussione una progettazione preliminare. Quindi siamo già due step avanti rispetto a quello che dice Vavassori».

Infine chiude con tono polemico verso i pentastellati: «La cosa che mi fa specie è che non sanno o non capiscono quello che votano in aula. Pazzesco».