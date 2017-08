Berlino: «Da "Segui Siria" a "Segui Stefano", ma ormai è davvero troppo tardi cara Trezzi»

«Da "Segui Siria" a "Segui Di Stefano"». Comincia così l'attacco ironico al sindaco di Cinisello Balsamo da parte del consigliere comunale Giuseppe Berlino della lista civica "La Tua Città", dopo le recenti dichiarazioni rilasciate alla stampa dalla prima cittadina e dal vice sindaco Luca Ghezzi in tema sicurezza e degrado, in confronto con l'operato della nuova giunta di Sesto San Giovanni.

Berlino spiega: «E così a un anno dalle elezioni amministrative cinisellesi, la nostra cara sindachessa, preoccupata di fare la stessa fine della Chittò (ex sindaco di Sesto San Giovanni, ndr), prova a rincorrere le politiche concrete di lotta al degrado e abusivismo del neo eletto sindaco sestese, tanto apprezzate dai suoi concittadini».

Per il consigliere di opposizione però la strada parrebbe già segnata: «Troppo tardi cara Trezzi, quattro anni di guida della città hanno dimostrato totale incapacità e scarsa volontà di voler combattere tali fenomeni nel segno del solito buonismo tipico di una certa sinistra».

Poi attacca e chiude: «A poco serve oggi elencare scarsi numeri di interventi avvenuti giusto nell'ultimo anno, dopo che si è sempre sostenuto che a Cinisello non esistevano problemi di sicurezza, degrado e abusivismo, così come viceversa sempre documentato e denunciato, oltre che, da alcune forze politiche di opposizione, anche da tanti cittadini. Game Over Siria».