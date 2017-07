Fc Cinisello 1945 contro le malelingue: «Le attività del settore giovanile proseguono»

La storica società di calcio di Cinisello Balsamo "FC Cinisello 1945", presieduta da Antonio Rado, ha diramato un comunicato dettagliato per mettere a tacere le voci che si sono sparse in queste settimane sulla società relativamente al futuro del settore giovanile.

Così dalla società di via Cilea: «Venuti a conoscenza di voci diffuse ad arte da soggetti in malafede su un disimpegno della società nel settore giovanile e addirittura sull'esistenza di difficolta economiche, al fine di smentire menzogne e di rasserenare atleti, genitori e amici dell'FC Cinisello, si comunica quanto segue».

In primis: «La società mantiene e manterrà anche per il futuro tutte le proprie attività nel settore giovanile perchè l’ha sempre fatto nella sua storia e perchè è scritta nel suo dna la promozione tra i giovani del gioco del calcio».

In secondo luogo si parla degli istruttori: «L'FC Cinisello esiste e opera da oltre 70 anni e il ricambio di allenatori o responsabili di settore è fisiologico e spesso positivo soprattutto se coloro che se ne vanno non sono più in sintonia con la filosofia e i principi etici e sportivi della società».

La società è pronta a difendersi anche in sede legale dalle voci non veritiere: «Il consiglio direttivo al fine di tutelare il buon nome e la onorabilità della società prenderà tutti i provvedimenti necessari, anche di natura legale, nei confronti di coloro che si sono resi o si renderanno responsabili di azioni sleali e dannose per l'immagine della società».

Infine c'è il problema del punto ristoro per gli atleti nel centro sportivo: «La società è consapevole che la temporanea mancanza di un adeguato punto di ristoro potrà creare disagio e difficoltà a tutti coloro che frequentano il centro sportivo e prima fra tutti proprio la dirigenza del Cinisello Calcio che si è già attivata con l'amministrazione comunale per dotare il centro di strutture più moderne, confortevoli ed efficienti».