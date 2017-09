Stupro di una 81enne, Ruffa nella bufera per dei post su Fb, le opposizioni: "Dimettiti"

La violenza sessuale su una donna di 81 anni, avvenuta nella mattinata di mercoledì 30 agosto, ha avuto degli strascichi sui social network e, dopo i commenti dell'assessore cinisellese Ivano Ruffa (da sempre molto attivo su Facebook), si è scatenata una forte polemica, diventata poi rapidamente politica.

Ricapitolando quanto avvenuto, l'assessore Ruffa, dopo il lancio del fatto su tutti i giornali italiani, ha commentato così su Facebook: "Verificate bene le notizie prima di pubblicarle. Il parco Nord è una delle straordinarie bellezze del nostro Comune. È un luogo incantevole, bellissimo e straordinario. Qualsiasi fatto possa accadere non può comunque sminuire la bellezza e le qualità derivanti dall'avere un parco cosi bello di cui bisogna solo andare orgogliosi. Provate ad andarci e a frequentarlo, perché forse non lo avete mai vissuto abbastanza. Andateci a correre, a passeggiare, in bici, anche solo ad ammirare i laghetti o gli animali. È incantevole. Chi lo critica non sa neanche di cosa sta parlando!".

E poi rincara la dose insinuando che la notizia fosse falsa: "

La violenza sessuale avvenuta mercoledi mattina ai danni di una malcapitata donna di 81 anni ha lasciato in tutti un velo di paura e di rabbia. Tutti tranne uno. L’assessore del Comune di Cinisello Balsamo Ivano Ruffa ha pesantamente criticato sui social network i cittadini che, a seguito dell’avvenimento, hanno espresso solidarietà alla donna e hanno invocato maggiori attenzioni da parte delle Istituzioni".

Nel merito sono intervenuti gli esponenti di Lega, Forza Italia e La Tua Città (Ghilardi, Di Lauro e Berlino): "L’assessore Ruffa inoltre in modo patetico e vergognoso ha cercato di minimizzare la questione parlando della bellezza del parco Nord arrivando a mettere in discussione la notizia divulgata anche da giornali e testate nazionali facendo trapelare dalle sue parole becera ironia ai danni della povera donna che attualmente è stata presa in cura prima dalla clinica Mangiagalli e successivamente trasportata all’ospedale di Niguarda".

Proseguono gli esponenti del centrodestra cinisellese: "Ci chiediamo con quale sarcasmo e faccia tosta ritiene che sia assurdo pensare che un 80enne possa aver subito violenza? Il bieco buonismo e lassismo sinistroide che lo contraddistingue lo ha reso cieco e sordo a ogni notizia che possa, anche solo minimamente, mettere in cattiva luce il suo Pd e l'amministrazione che rappresenta".

Da qui poi la richiesta di dimissioni: "É un indegno modo di rappresentare le istituzioni da parte di chi, dopo aver dato prova in questi anni di evidente incapacità amministrativa, continua da tempo a bighellonare sui social cercando di difendere l'indifendibile con affermazioni assurde e censurabili. Ci aspettiamo una dura presa di posizione nei suoi confronti da parte del sindaco Trezzi anche se dubitiamo che ciò avvenga, così come difficile che il nostro caro assessore, in un impeto di amor proprio, rifletta e si dimetta come sia giusto fare. Dovrebbe, il sindaco, revocargli la delega, soprattutto perché deride oltre al fatto accaduto e raccapricciante, ma offende le donne".

Ruffa spiega poi meglio il senso delle sue affermazioni che secondo lui sono state travisate: "