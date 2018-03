Trezzi e Ruffa: «-12% di TARI, diminuiamo le tasse dei cittadini». Berlino: «Spot elettorale»

Tra annunci e polemiche, anche quest'anno arriva la tassa dei rifiuti (la TARI) a Cinisello Balsamo e, data anche la campagna elettorale in città per le prossime elezioni comunali, maggioranza e opposizioni vanno allo scontro.

La prima cittadina Siria Trezzi ha annunciato: «Aumenta la raccolta differenziata e quindi diminuisce la TARI per tutti. Siamo orgogliosi di prenderci cura dell'ambiente della nostra città e insieme di diminuire, davvero, le tasse per i cittadini».

Prendendo i dati diffusi dall'amministrazione comunale stiamo parlando di un +7% di raccolta differenziata e di un -12% di tassazione in arrivo per i cittadini di Cinisello Balsamo.

Anche l'assessore Ivano Ruffa le fa eco: «E' in arrivo la TARI e anche quest'anno abbiamo ridotto il costo complessivo della tassa rifiuti aumentando la percentuale di raccolta differenziata. Sono quattro anni che la TARI si riduce costantemente per più del 15% complessivo, che non è poco. Abbiamo risanato l'azienda, l'abbiamo rilanciata, abbiamo ridotto il costo complessivo del servizio e aumentato la raccolta differenziata dal 51% a più del 57%. Non è poco, ma si può ancora certamente migliorare».

Chi non crede a queste parole è il consigliere comunale della lista civica "La Tua città" Giuseppe Berlino: «Anno 2017 euro 166, anno 2018 euro 163, ora dire "amministrare bene", "la buona politica", giusto per spot pre-elettorale, per 3 euro a famiglia, mi pare un po' esagerato no?».

Prosegue Berlino che ribatte a Ruffa: «Ma forse di questi tempi dovete accontentarvi anche di questo. Quante chiacchiere, quando vuoi ti porto in giro da un po' di commercianti che non la pensano proprio come te. Manco una maggior rateizzazione gli avete concesso. A me sai, non mi convinci, prova a convincere loro se ci riesci, ma dubito».

