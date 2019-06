Scontro Ghilardi-Trezzi a "Mattino Cinque" sull'assegnazione delle case popolari

Il tema delle case popolari e la decisione del Comune di Cinisello Balsamo di rendere effettiva la nuova procedura regionale di assegnazione degli alloggi finisce alla grande ribalta sulla tv nazionale e precisamente su "Mattino Cinque", il programma della rete Mediaset che va in onda su Canale 5.

Della questione abbiamo già parlato, in città sta facendo discutere negli ultimi giorni e nel servizio televisivo viene spiegato ulteriormente: dichiarare carte alla mano che non si posseggono altre proprietà immobiliari per potere richiedere un alloggio popolare diventa una norma che secondo il sindaco Giacomo Ghilardi di Cinisello Balsamo adesso vale anche per gli stranieri che fino a poco tempo fa potevano avvalersi di una semplice autocertificazione.

Così il sindaco intervistato dalla trasmissione Mediaset: «I cittadini italiani fino ad oggi sono stati non paragonati ai cittadini stranieri, oggi vogliamo ribaltare questa situazione e cercare di unificare le richieste di documenti sia per i cittadini italiani che per quelli stranieri».

La replica dell'ex sindaco del PD Siria Trezzi arriva, sempre televisamente la replica: «La legge è la stessa (quindi niente di nuovo rispetto alla norma del 2016, ndr), il tema vero è che adesso essendoci una piattaforma elettronicale graduatorie vengono fatte in maniera molto più veloce. Un'accellerazione dei tempi rende molto più difficoltoso per lo straniero reperire la documentazione corretta».