PD e Cinisello Civica: «Programmazione unitaria, zone 30 e revisione piano della sosta»

Il Partito Democratico e la lista civica "Cinisello Balsamo Civica" intervengono sul tema viabilità cittadina criticando l'approccio e il modus operandi della giunta di centrodestra, rea di fare «zero programmazione e solo piccoli interventi confusionari sul tema della viabilità del centro città» e di vantarsi «di futuri cambiamenti mirabolanti e risolutivi per la zona di via Garibaldi, salvo poi partorire modesti e sconnessi interventi di modifica della viabilità che ingolfano di traffico e rendono più difficoltosa la ricerca di parcheggio per i residenti».

Qui di seguito il comunicato delle liste di centrosinistra:

«Questa volta è toccato a via Papa Giovanni XXIII, dove si trova l’ingresso di una scuola materna, e a una parte di via Verga diventare a doppio senso di marcia: un intervento giustificato dal sindaco per favorire la creazione di presunte “isole pedonali” a macchia di leopardo nel centro di Cinisello, ma che invece rappresenta l’ennesima modifica raffazzonata, senza che dietro vi sia una strategia chiara sulla viabilità del nostro centro città».

Il consigliere comunale e vice capogruppo del PD Daniele Calabria spiega: «Si tratta di un intervento inutile e dannoso, sotto molteplici punti di vista; innanzitutto, aumenta notevolmente il traffico in alcune vie particolarmente strette del nostro centro città, come si è potuto constatare già nella giornata di inaugurazione del 9 luglio: un viavai di macchine, fortunatamente contenuto dalla presenza della polizia locale, ma cosa accadrà quando quest’ultima non ci sarà più?».

E conclude: «La zona è anche particolarmente sensibile per l’entrata e l’uscita da scuola dei bambini e delle bambine della materna e già interessata in quelle ore da ingorghi e sosta selvaggia. Infine, vengono eliminati anche una quindicina di parcheggi a strisce bianche sul lato destro di via Verga, quando trovare posto è già complicato. Ma non doveva essere la giunta che avrebbe creato un parcheggio per ogni cinisellese?».

Le due liste in tal senso si erano già mosse: «Una soluzione alternativa era stata proposta dai gruppi consiliari del PD e di Cinisello Balsamo Civica a inizio anno, con un ordine del giorno che aspetta ancora di essere discusso».

Il consigliere PD Luca Ghezzi contestualizza: «Già da febbraio chiediamo che siano sperimentate zone limite 30 e altri accorgimenti per migliorare la fruibilità di via Garibaldi e delle vie limitrofe, bocciando categoricamente invece l’anacronistica idea che per rivitalizzare il centro città basti far passare qualche auto in più».

Prosegue Ghezzi: «Chiediamo inoltre che si interrompa questa serie di interventi parziali e portati avanti con strumenti inidonei come le ordinanze e le delibere di giunta e che si riprenda in mano la revisione del piano della sosta, da oltre due anni sono in mano della giunta i risultati dell’analisi effettuata dal PIM rispetto all’uso dei parcheggi da parte dei cittadini. Abbiamo l’occasione di rivedere la suddivisione tra strisce bianche e blu, sperimentare soluzione di sostegno alla sosta breve e individuare aree dedicate al parcheggio dei residenti».