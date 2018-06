Cinisello Balsamo Cinisello Balsamo / Via Guglielmo Marconi, 46

Berlino: «Trezzi, una bella "sòla" insieme", ecco come votano i disabili alla Garibaldi»

La denuncia della lista civica "La Tua Città": «Mentre in città qualcuno ancora si vantava per aver speso 20.000 euro per qualche ombrellino viola, la scorsa domenica alcuni elettori cinisellesi, costretti sulla carrozzina, hanno avuto difficoltà a votare alla scuola Garibaldi»