La polizia locale scopre un'officina abusiva a Balsamo con stoccaggio illegale di rifiuti

Nella mattinata del 6 febbraio, tra le varie attività di controllo che ogni giorno compie la polizia locale di Cinisello Balsamo, è rientrata anche l’ispezione presso la sede di un rivenditore di auto, nella zona industriale di Balsamo, per effettuare delle verifiche sull'attività.

Durante l’intervento gli agenti si sono però accorti della presenza di rifiuti riconducibili a un'attività connessa a riparazioni auto che veniva effettuata all'interno del capannone di vendita in uno spazio appositamente ricavato.

L’officina, non essendo autorizzata, era abusiva. Inoltre nel proseguo del sopralluogo in alcuni locali contigui sono stati rinvenuti numerosi pneumatici in disuso, circa 450, stoccati in modo non conforme, e nel cortile numerose parti di carrozzeria e meccaniche, appartenenti ad auto, e altri 100 pneumatici.

Al termine dell’ispezione i responsabili sono stati denunciati all'autorità giudiziaria per reati ambientali riferiti al trattamento e stoccaggio di rifiuti speciali, pericolosi e non, e le attrezzature dell'officina sono state sequestrate.

Il sindaco Giacomo Ghilardi spiega: «E' un nuovo duro colpo all'illegalità. Dopo anni di tolleranza abbiamo iniziato un lavoro capillare di controlli sul territorio che ci sta permettendo di scoprire e sanzionare chi esercita abusivamente un’attività o accatasta rifiuti speciali pericolosi illegalmente mettendo in pericolo la salute di tutti i cittadini».