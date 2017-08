La ricetta contro il degrado della giunta di Cinisello: «Sì a nuove regole, no al Daspo»

Ci sono diverse soluzioni per cercare di risolvere un problema e per quanto riguarda la questione "degrado e sicurezza" la nuova giunta di centrodestra di Sesto San Giovanni sta agendo col pugno di ferro usando il "daspo urbano", differenziandosi notevolmente da quella di centrosinistra di Cinisello Balsamo che tempo fa ha messo mano ai regolamenti comunali proponendo la propria ricetta per fare rispettare le norme.

Interpellato dal quotidiano il Giorno, il vice sindaco e assessore alla sicurezza Luca Ghezzi commenta l'operato dei vicini di Sesto San Giovanni: «Senza voler polemizzare, non credo che la soluzione al problema sia quella di una sanzione o di un foglio di via per poche ore».

Per Ghezzi il "metodo Cinisello", scattato un anno e mezzo fa con l'approvazione del nuovo regolamento di polizia urbana, sta già dando buoni frutti in soli sette mesi di applicazione: 96 persone multate per comportamenti che vanno contro al decoro pubblico.

Queste sono suddivise in 34 sanzioni per il commercio abusivo di ambulanti, 14 per campeggio abusivo (leggi anche campi nomadi), 14 per il disturbo della quiete pubblica, 13 per i proprietari incivili di cani che non raccolgono i "bisognini" sui marciapiedi,10 per danni al verde pubblico e 3 per prostituzione.

Il sindaco Siria Trezzi aggiunge: «Abbiamo lavorato per oltre un anno per prevedere delle soluzioni alle principali fonti di degrado che ci venivano segnalate dai cittadini. Oggi i nostri agenti hanno strumenti più forti per combatterle».

Chiude Ghezzi: «Nelle prossime settimane abbiamo in previsione un ulteriore rinforzo delle attività affinché servano realmente a modificare le abitudini dei cittadini più maleducati».