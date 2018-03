L'area Bettola continua il suo sviluppo: un McDonald's e un nuovo polo di uffici/negozi

La giunta comunale di Cinisello Balsamo ha approvato un nuovo intervento produttivo, che realizzerà un altro importante tassello del piano di governo del territorio.

Con l’approvazione del “permesso di costruire convenzionato” rilasciato in questi giorni all’operatore, nel Comune di Cinisello Balsamo si insedierà nell’area Bettola un nuovo centro per uffici e attività commerciali.

Questo intervento urbanistico si inserisce nel processo di trasformazione edilizia già avviata nell’area Bettola con il cantiere della stazione della metropolitana M1, la prossima realizzazione del parcheggio d’interscambio e dell’hub intermodale.

La nuova attività produttiva si insedia lungo la via Valtellina, all’altezza di Via Battisti, in un’area complessiva di circa 12.000 mq e prevede la realizzazione di due edifici.

Nel primo, di circa 500 mq, troverà spazio una nuova sede della nota catena di fastfood McDonald's, nel secondo, di circa 2.500 mq, le attività terziarie e altri spazi commerciali.

L’intervento prevede, inoltre, la realizzazione di servizi, di cui 3.700 mq di parcheggio privato ad uso pubblico, con aree verdi attrezzate e una viabilità dedicata e per i restanti 4.800 mq la monetizzazione.

Il primo intervento che si realizzerà in ordine di tempo sarà l'apertura di una nuova sede di McDonald's.

Per Cinisello Balsamo questo intervento oltre a contribuire alla rigenerazione urbana di Bettola, porterà nuovi posti di lavoro.

Le realtà produttive che andranno a insediarsi sono una concreta testimonianza della volontà da parte degli operatori privati a investire nel territorio cinisellese, così come già confermato da altre importanti società quali la Nidec.