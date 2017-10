La Tua Città: «Trezzi da "Chi l'ha vista" a "Il pranzo è servito", una pubblicità propaganda»

Dopo la mossa elettorale del Pd di Cinisello Balsamo che propone una Siria Trezzi a contatto diretto con la cittadinanza ("Invita il sindaco a casa tua per parlare dei problemi della città"), arrivano le prime reazioni politiche.

Da una parte c'è stato un comunicato congiunto a firma Lega Nord e Forza Italia, dall'altra c'è stata la dura reazione da parte della lista civica "La Tua Città", attraverso il consigliere comunale Giuseppe Berlino.

Così Berlino come sempre ironico: «Aggiungi un posto a tavola, da "Chi l'ha vista" a "Il pranzo è servito", il passo è breve».

Poi continua sbeffeggiando il sindaco: «Sei forse un cittadino che in questi 4 anni e mezzo ha avuto problemi con l'amministrazione comunale e non hai mai trovato risposte? Hai forse provato a chiedere un incontro direttamente con il sindaco e nessuno ti ha mai preso seriamente in considerazione? Hai tentato allora di farti ascoltare attraverso interrogazioni o petizioni affidate a qualche consigliere di minoranza, ma essendo quest'ultimi all'opposizione, non sono stati per nulla presi in considerazione? Non preoccuparti».

Berlino analizza: «Tra qualche mese si vota per il rinnovo del sindaco, e allora tornano i sorrisi, le strette di mano, la disponibilità e soprattutto l'ascolto, addirittura tête à tête. Non c'è limite alla fantasia e all'immaginazione, una volta si diceva “pubblicità progresso”, adesso è “pubblicità propaganda”».

Chiude la lista civica: «E così, da oggi, quando vorrete averla direttamente a casa vostra, a qualunque ora della giornata, a colazione, pranzo, cena oppure a merenda, basterà chiamare e prenotarla, e lei arriverà ad ascoltarvi, promettendovi immediati provvedimenti e geniali soluzioni, proprio come questa farsa pubblicitaria. Bon appétit».