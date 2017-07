bastamozziconiperterra, l'iniziativa dei portacicche tascabili "entra" nei tabaccai

"Portacicche" tascabili e segnalibri che ricordano come si può combattere, con gesti semplici, la maleducazione di chi getta i mozziconi per terra.

Il Comune di Cinisello Balsamo e Nord Milano Ambiente proseguono la lotta con l'iniziativa che coinvolge diversi tabaccai del territorio.

L'assessore al commercio Andrea Catania sta girando per tutte le tabaccherie aderenti per promuovere il lancio dell'iniziativa, che rientra nella campagna di comunicazione dal titolo “Non mandare in fumo la buona educazione” e il contestuale lancio di un hashtag #bastamozziconiperterra.

L'iniziativa coinvolge proprio direttamente alcuni tabaccai della città: agli esercenti, infatti, sono stati forniti appositi contenitori portatili da regalare ai fumatori per buttare le sigarette una volta spente. Davanti ai loro negozi, inoltre, verranno posizionati degli appositi cestini per buttare i mozziconi di sigaretta.

Tabaccai aderenti all'iniziativa: