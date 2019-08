Posati gli arredi in legno per i giardini dell'asilo "La Nave" e della scuola dell'infanzia "Rodari"

I giardini dei asili nido e delle scuole dell'infanzia trasformati in un "bosco" per avvicinare il più possibile i bambini alla natura e poter utilizzare gli spazi esterni alle strutture come laboratori educativi e didattici.

Da martedì 30 luglio è cominciata l'installazione dei nuovi giochi e attrezzature nelle strutture comunali. Le prime ad essere interessate sono state la scuola dell'infanzia "Rodari" e l'asilo nido "La Nave".

Complessivamente sono dodici i giardini che verranno arredati. Si tratta di dieci vasche comunicanti per il gioco con l'acqua o la sabbia, una serra, tredici casette di legno, quattro gazebo, cinquantatré tavoli rettangolari di legno con relative panche e otto tavoli rotondi di legno con sedute.

La scelta delle attrezzature è stata compiuta dal "Tavolo Zero Sei", che ha visto la partecipazione di più di 100 tra docenti della scuola dell'infanzia ed educatori dei nidi.

Il sindaco Giacomo Ghilardi e l'assessore all'istruzione e alle politiche educative Maria Gabriella Fumagalli hanno voluto essere presenti alla posa delle prime infrastrutture

Nelle prossime settimane le attrezzature saranno montate nei giardini di tutti i nidi e le scuole dell'infanzia della città, così da essere a disposizione dei bambini al loro rientro nelle classi a settembre.