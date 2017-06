C'è ancora posto per nuovi coworker a Cofò, spazi gratuiti per i professionisti fino al 31/7

Dopo le molte richieste ricevute, Cofò decide di aprire le sue porte a nuovi professionisti interessati a una postazione di lavoro condiviso: fino al 31 luglio 2017 sarà possibile prenotare una postazione di coworking, a titolo gratuito, scrivendo all'indirizzo: ciao@spaziocofo.com.

Inaugurato lo scorso 18 marzo, attualmente ospita stabilmente 19 giovani coworker, mettendo a disposizione non solo scrivanie attrezzate e dotate di connessione wi-fi, ma anche aree comuni per incontrare clienti, organizzare meeting, una cucina con zona relax e un dehor all’aperto con giardino.

Recentemente Cofò è stato protagonista della "Settimana del lavoro Agile" avendo ospitato un dipendente del Comune di Cinisello Balsamo, alcuni consulenti di aziende e dipendenti di associazioni. Obiettivo: promuovere nuove modalità di lavorare che consentono di conciliare l'impegno professionale e la vita familiare e far risparmiare tempo negli spostamenti.

Sempre Villa Di Breme Forno ha ospitato l' "Afol Job day", la giornata d’incontri tra lavoratori e imprese organizzata da Afol Metropolitana in collaborazione con Monster Italia, Comune di Cinisello Balsamo e Università degli Studi Milano Bicocca.

L'iniziativa, di grande successo, ha visto la partecipazione di 450 persone che si sono confrontate con le richieste di 20 aziende presenti. Cofò sta avviando percorsi di accompagnamento e mentoring imprenditoriale dedicati ai coworker; ad oggi sono stati organizzati due incontri aperti alla cittadinanza su temi del learning agility, networking, smartworking e case study di successo.

Cofò, inoltre, annuncia i prossimi eventi per il mese di giugno: venerdì 9 alle 17 lo spazio ospita un talk sul fundraising e la finanza agevolata; venerdì 16 dalle 18.30 Cofò organizza l'evento "Travel Adventures a Cofò", un momento di intrattenimento e incontro con il team Toucan To Khan, in partenza da Cinisello Balsamo per la Mongol Rally.

Infine, giovedì 22 alle 18.30, Francesca Parviero ci parla di personal branding e digital strategies. Tutti gli incontri sono gratuiti e aperti a tutti gli interessati.