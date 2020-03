Sei nuovi posti di terapia intensiva approntati al Bassini per far fronte al Coronavirus

In queste settimane l'ospedale Bassini di Cinisello Balsamo sta giocando un ruolo importante e strategico nella gestione dell'emergenza legata alla diffusione del virus Covid-19.

E' notizia della scorsa notte la disponibilità a ospitare 6 nuovi posti di terapia intensiva che sono stati approntati in tempi rapidi per far fronte alle sempre più crescenti necessità.

Si aggiungono ai 120 nuovi posti allestiti in tutta la Lombardia in questi giorni.

Quello dell'ospedale cinisellese è un contributo determinante al sistema sanitario e un prezioso aiuto alle persone ammalate.

Il sindaco Giacomo Ghilardi ha parole di elogio per il Bassini: «Non finirò mai di ringraziare la direzione sanitaria, i medici, gli infermieri, e tutti gli operatori che in questo momento stanno combattendo una guerra che rischia di essere superiore alle forze in gioco».

Prosegue il primo cittadino: «Stanno sacrificando energie, effetti familiari, mettendo a disposizione la loro professionalità, umanità e tempo».

Infine termina: «Oggi sono chiamati più che mai a svolgere il loro compito mostrando come la sanità sia un bene comune fondamentale».