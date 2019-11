12 ragazzi verranno premiati per i disegni realizzati per la campagna "Al proprio posto"

Durante la mattinata di venerdì 22 novembre sono stati scelti i disegni di 12 bambini che lo scorso 26 ottobre in occasione del lancio della campagna "Al proprio posto" hanno interpretato in modo personale le 3R: Riduco, Riuso e Riciclo.

A premiare l’impegno dei piccoli alunni, il sindaco Giacomo Ghilardi, l’assessore all’istruzione, formazione, lavoro, politiche educative e infanzia Maria Gabriella Fumagalli e l’amministratore unico di Nord Milano Ambiente Sandro Sisler che consegneranno a scuola, nei prossimi giorni, ai piccoli autori il diploma di “Per me e per gli altri: Riduco, Riuso e Riciclo per il mio futuro”, per la loro attenzione a una tematica così d’attualità e importante per il loro futuro che, grazie alla propria sensibilità, sono stati capaci di interpretare in maniera molto semplice e spontanea.

Il sindaco Giacomo Ghilardi ha commentato: «Siamo molto felici che così tanti bambini abbiano preso parte al lancio della campagna "Al Proprio Posto". È sicuramente un segno positivo che dimostra come il tema del rispetto dell’ambiente sia sempre più attuale e riguardi sempre più da vicino anche, e soprattutto, i più piccoli».

Prosegue il primo cittadino: «Il territorio in cui viviamo è una risorsa per il futuro di tutti i cittadini: il Comune sta dando il suo contributo attraverso maggiori controlli e iniziative sempre più sostenibili, ma serve il sostegno di tutta la cittadinanza per renderlo più pulito e sostenibile».

L’amministratore unico di Nord Milano Ambiente, Sandro Sisler, aggiunge: «Il progetto "Al Proprio Posto" è nato in sinergia con il Comune di Cinisello Balsamo per sensibilizzare la cittadinanza al riciclo, riuso e riduzione della produzione dei rifiuti e dare vita a un ambiente sano e sostenibile per tutti. È bello vedere così tanta partecipazione da parte dei più piccoli perché loro sono il futuro del nostro pianeta e vanno adeguatamente informati e sostenuti affinché possano comprendere il rispetto per l’ambiente fin da subito».

I 12 bambini degni di menzione verranno premiati nei prossimi giorni a scuola, anche per generare un esempio positivo sui propri compagni.

Riceveranno un diploma simbolico Agnese e Irene della scuola primaria Bauer, Giulia della scuola primaria Parco dei Fiori, Martino e Matteo della scuola primaria Parini, Nur, Lara e Viola della scuola primaria Monte Ortigara, Rodolfo della scuola primaria Costa, Sade e Sanjali della scuola primaria Villa, Sara della scuola dell’infanzia San Martino, Sina della scuola dell’infanzia Petrarca e Valentina della scuola dell’infanzia Collodi.