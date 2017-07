Claudio Malvestiti "Imprenditore Etico 2017", premiato alla Camera di Commercio di Milano

Nella mattinata di martedì 11 luglio il noto imprenditore milanese Claudio Malvestiti è stato premiato dall'assessore regionale all'inclusione sociale Francesca Brianza con il premio "Imprenditore Etico 2017".

Il cerimoniale si è tenuto all'interno della Camera di Commercio di Milano e proprio l'assessore ha speso queste parole presentando l'evento: "Questa mattina (leggi, martedì 11 luglio, ndr) ho avuto il piacere di premiare l'imprenditore milanese Claudio Malvestiti durante la cerimonia organizzata dall' associazione Lifebility per la diffusione dell'Etica sociale presso i giovani e per favorire l'ingresso nel mondo del lavoro".

A sottolineare la scelta di Malvestiti c'è un passaggio delle motivazioni ufficiali dei giudici: "L’azienda (che ha due sedi, una a Cinisello Balsamo in via Risorgimento 205 e una a Muggiò, ndr) è dotata di un codice etico che è distribuito a tutte le maestranze, si vanta di non aver mai fatto ricorso a riduzione di personale, salvo una breve cassa integrazione nel periodo più critico del 2009”.

La Malvestiti S.P.A. progetta e produce stampi di tranciatura di alta precisione con parti trancianti sia in acciaio che in metallo duro dal 1945.

Presente alla premiazione del progetto Lifebility c'era pure il "Lions Club International", in qualità di sponsor "di un progetto che coinvolge ogni anno moltissimi giovani ed è per noi motivo di orgoglio e di grande emozione". C' da aggiungere che proprio Claudio Malvestiti fa parte del Lions Club di Cinisello Balsamo.