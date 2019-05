Cinisello omaggia Pierino Prati a 50 anni dalla vittoria del Milan in Coppa dei Campioni

L'amministrazione comunale di Cinisello Balsamo vuole celebrare il suo campione Pierino Prati, nato e cresciuto a Cinisello Balsamo, artefice della storica vittoria del Milan nella Coppa dei Campioni del 1969.

Era il 28 maggio 1969 quando Pierino Prati, allo stadio Bernabeu di Madrid, nell'ultimo atto della principale competizione europea per club, segnò 3 gol all'Ajax, sfiorando il record di reti di Ferenc Puskás (4) in una finale.

Per quelle 3 reti, ancora oggi, in 63 anni di storia della più prestigiosa competizione di calcio europea, Prati resta il miglior marcatore italiano in una finale. Da allora nessun altro calciatore europeo e italiano ha più saputo emularlo.

Con Ferenc Puskas e Alfredo Di Stefano, indimenticati campioni del glorioso Real Madrid anni ’50-’60, autori rispettivamente di 4 e 3 reti in occasione della finale del 1960, il nostro Pierino Prati è tra gli unici 3 giocatori europei a vantare questo risultato.

In occasione dell'anniversario di quella storica impresa di Pierino, il sindaco Giacomo Ghilardi e l’intera amministrazione Comunale di Cinisello Balsamo, in segno di riconoscenza per questo record che dura oramai da 50 anni, martedì 28 maggio, alle ore 18.30 in Villa Ghirlanda festeggeranno e premieranno Prati per aver saputo rappresentare in ambito sportivo la città di Cinisello Balsamo in Italia, in Europa e nel Mondo.

All'evento parteciperanno anche il giornalista Carlo Pellegatti e Giovanni Lodetti, compagno squadra di Pierino in quella storica finale.