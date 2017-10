Spiga d'Oro 2017, consegnati i premi a Marse, Compagnia del Borgo e Gianfranco Galbiati

Domenica 15 ottobre alle ore 16 si è tenuta, presso la sala del consiglio comunale di Cinisello Balsamo, la tradizionale consegna delle Spighe d'Oro 2017 (la massima onoreficenza cittadina che tocca i trent'anni di storia) a due associazioni e a un cittadino.

Davanti a un folto pubblico, a essere premiati sono stati il gruppo culturale "Compagnia del Borgo", che dal 1983 propone l’arte del teatro, della musica e della danza come attività culturali, di aggregazione, educazione e testimonianza, l'associazione di promozione sociale "Marse Aps" con una storia lunga 30 anni, i cui valori fondanti sono la solidarietà sociale, la cooperazione e la partecipazione e Gianfranco Galbiati, artista locale e da 40 anni guida della Compagnia Ambrosiana, detto “Il Maestro”.

Oltre alle tre onorificenze, sono state ricordate quattro figure nel libro scultura “speciale Spiga d'Oro”, collocata in aula consiliare e dedicata ai cittadini di Cinisello Balsamo che prestano la loro opera all'estero presso le popolazioni bisognose.

Sono stati dunque aggiunti i nomi di 2 padri missionari del Pime, Giuseppe Viganò e Francesco Locateli e, per la prima volta, di 2 operatori laici, Roberto Stigliano, fondatore di Cumse e Maria Quattrociocchi, medico volontario di Emergency.

Così il sindaco Siria Trezzi: «La cerimonia della Spiga d'Oro è ogni anno un momento di grande emozione e coinvolgimento. Vedere così tanti cittadini e cittadine raccolti in sala consiliare per la consegna della massima onorificenza cittadina, restituisce la realtà di una città vivace, ricca di tantissimi singoli, associazioni e organizzazioni che riescono a ritrovarsi, a mettere a fattor comune il loro impegno quotidiano per la città ed il bene comune. Grazie a tutti voi!».

L'assessore Gianfranca Duca aggiunge che la Spiga d'Oro è stata consegnata «a cittadini e associazioni che hanno contribuito a rendere la nostra città più bella, più giusta e solidale».

