Cinisello premiata con la bandiera gialla della ciclabilità, Ruffa ritira il premio a Bologna

Con la consegna di 39 nuove bandiere gialle della ciclabilità italiana ad altrettante amministrazioni locali si è conclusa mercoledì 21 marzo a Bologna la prima edizione di "Comuni Ciclabili", il progetto lanciato la scorsa estate da FIAB-Federazione Italiana Amici della Bicicletta.

Tra i Comuni insigniti figura anche Cinisello Balsamo per l'impegno nella promozione e nella realizzazione di infrastrutture e politiche a favore della bicicletta, con una valutazione di due bike-smile.

Il riconoscimento di Comune ciclabile e la “bandiera gialla" della ciclabilità sono stati consegnati nelle mani dell'assessore all'ecologia Ivano Ruffa.

Così proprio l'assessore Ruffa: «Ricevere questo premio è un importante segnale dell'attenzione che durante questa amministrazione abbiamo dato al tema mobilità dolce con la progettazione di importanti piste ciclabili coordinate da una visione d'insieme espressa con l'approvazione del biciplan».

Il premio era stato assegnato lo scorso novembre alle amministrazioni che avevano partecipato al progetto "Comuni Ciclabili" che riconosce gli sforzi di quei Comuni che mettono in pratica concrete politiche per la mobilità in bicicletta, rendendo i propri territori bike-friendly e accoglienti per chi si muove sulle due ruote.

Salgono così a 69 i Comuni italiani che possono sventolare la bandiera gialla con il relativo grado della ciclabilità, ovvero il punteggio da 1 a 5 bike-smile apposto sulla bandiera e attribuito sulla base di diversi parametri di valutazione, che vanno ben al di là del semplice conteggio delle piste ciclabili.

Contemporaneamente alla consegna delle nuove bandiere gialle, FIAB ha annunciato l’uscita della 1ª edizione della «Guida ai Comuni ciclabili d'Italia» scaricabile online e che dà pieno riconoscimento ai territori aderenti.