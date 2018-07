Il motociclista cinisellese Alessio Visentin riceve il premio culturale "La Torretta"

C'è anche un giovane cinisellese tra i vincitori del premio "La Torretta" in ambito culturale. E' Alessio Visentin, il protagonista, con la sua moto, del video sulla sicurezza "#MetticiLaTestaPerNonRimetterciLaVita", realizzato in collaborazione con gli agenti della polizia locale di Cinisello Balsamo e utilizzato come strumento di sensibilizzazione per le attività legate alla sicurezza stradale.

Il cinisellese Alessio, di cui abbiamo già parlato ai tempi dell'uscita del video su YouTube, ha voluto mostrare il premio agli agenti della polizia locale che con lui hanno girato il video per condividere con loro l'importante risultato raggiunto.

La cerimonia, giunta alla sua sesta edizione e organizzata dalla "BCC Milano", ha premiato coloro che si sono distinti nella cultura, nel lavoro, nel volontariato e nello sport.