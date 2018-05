Cinisello Balsamo Cinisello Balsamo / Via Giovanni Frova, 10

"NOI con L'ITALIA" presenta i candidati, Visentin: «Il mercato di Balsamo va rivisto»

"NOI con L'ITALIA" si presenta in Villa Ghirlanda e il consigliere Visentin continua la storica battaglia: «Il mercato del venerdì di via San Paolo va rivisto: trasformiamo l’area giochi in un parcheggio durante la settimana, mentre sarà area destinata al mercato di venerdì»