Giovedì 25 luglio la presentazione della 30ª edizione del Memorial Gaetano Scirea

Giovedì 25 Luglio, alle ore 20.45, presso la "Sala degli Specchi" di Villa Ghirlanda Silva a Cinisello Balsamo saranno presentate le squadre che parteciperanno alla 30ª edizione del “Memorial Gaetano Scirea”, storica manifestazione organizzata dalla società sportiva "Serenissima San Pio X", in collaborazione con il Comune, che si svolgerà dal 27 agosto all'8 settembre presso lo stadio Scirea di via Cilea.

Il torneo di calcio, rivolto alla categoria Giovanissimi “Under 14”, è uno degli eventi sportivi più seguiti e apprezzati a livello nazionale. A testimoniarlo il valore delle squadre partecipanti, tra queste anche Milan, Inter e Juventus.

Inoltre, per il quinto anno consecutivo, si sfideranno in un torneo dedicato alcune squadre femminili, tra le più prestigiose della Lombardia. E' questa un'importante occasione per dare il giusto spazio, promuovere e valorizzare il calcio al femminile, in questo ultimo periodo, anche grazie ai mondiali svoltisi in Francia, particolarmente partecipato e seguito.

Il sindaco Giacomo Ghilardi racconta: «A distanza di trent'anni dalla sua drammatica scomparsa, la figura di Gaetano Scirea non è stata dimenticata. E' ancora un esempio di campione nello sport e nella vita, che si è distinto per le sue eccezionali doti tecniche, ma soprattutto per i valori che ha incarnato, quali impegno e sacrificio, rispetto e lealtà. E proprio questa dimensione, questi suoi valori, ogni anno vengono trasmessi ai giovani delle squadre partecipanti al memorial a lui dedicato».

Il Memorial Scirea è da sempre collegato al "Premio Nazionale Carriera Esemplare Gaetano Scirea" (28ª edizione), organizzato dall’amministrazione comunale di Cinisello Balsamo in collaborazione con l’U.S.S.I. (Unione Stampa Sportiva Italiana) e il G.L.G.S. (Gruppo Lombardo Giornalisti Sportivi).

Ai giornalisti sportivi dell'U.S.S.I. è stato assegnato il compito di eleggere il calciatore che durante l’anno si è distinto in campo per lealtà e sportività, come erede di Gaetano Scirea.

Quest’anno tra i giocatori candidati al prestigioso riconoscimento troviamo: Giorgio Chiellini, Daniele De Rossi, Emanuele Giaccherini, Samir Handonovic, Riccardo Montolivo, Marco Parolo e Sergio Pellissier.

Il vincitore sarà decretato nel corso della serata e, successivamente, invitato a ritirare il premio durante lo svolgimento del memorial.

All'evento di presentazione parteciperanno i familiari di Gaetano Scirea, il sindaco Giacomo Ghilardi e l'assessore allo sport Daniela Maggi, nonché i referenti del CONI, il presidente dell’U.S.S.I. dottor Luigi Ferrajolo, il presidente del Gruppo Lombardo Giornalisti Sportivi dottor Gabriele Tacchini e il giornalista David Messina.

L'assessore allo sport Daniela Maggi commenta: «Un torneo agonistico dove è certo importante vincere, ma soprattutto vivere un momento di incontro nel nome dei veri valori dello sport. Un ringraziamento va a quanti nella nostra città, a partire dagli amici della Serenissima San Pio X, con passione e determinazione hanno reso possibile anche quest’anno questo prestigioso torneo e il premio alla carriera esemplare, facendo diventare il memorial cinisellese un appuntamento di fama nazionale e internazionale».