Mario Giordano presenta il nuovo libro "L'Italia non è più italiana" al centro culturale il Pertini

Appuntamento letterario e presenza illustre a Cinisello Balsamo nella serata di venerdì 6 settembre: alle ore 21, presso l'auditorium "Falcone e Borsellino" del centro culturale il Pertini, il giornalista e scrittore Mario Giordano presenta il suo nuovo libro.

Il libro-inchiesta, edito da Mondadori, si intitola "L'Italia non è più italiana" e ha come sottotitolo "Così i nuovi predoni ci stanno rubando il nostro Paese".

L'ingresso alla presentazione del libro è gratuito e non serve prenotarsi, l'autore parlerà a tutto tondo del libro, sarà possibile acquistare la copia del libro e chiedere al giornalista di firmarla.

L'argomento del libro è chiaro e così viene descritto nella sua presentazione: "Ogni 48 ore un'azienda italiana cade in mani straniere. Alcuni casi finiscono sui giornali e fanno discutere, ma la maggior parte scivola via nel silenzio».

Continua: «Così, nel silenzio, non abbiamo soltanto perso tutto il made in Italy, i grandi marchi della moda, le aziende alimentari, i settori strategici (dalla chimica alla siderurgia), i servizi e le banche: abbiamo perso il meglio delle nostre piccole aziende, quei gioielli di creatività spesso nati nei sottoscala di provincia e diventati leader mondiali nel loro settore».

Infine: «Erano i nostri veri tesori. Ora non sono più nostri. I nuovi proprietari stranieri non sono quasi mai dei padroni, piuttosto dei predoni. Il risultato? L'Italia non è più italiana».