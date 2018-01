L'ANPI indice per sabato 13 gennaio alle ore 10 un presidio antifascista in via Cilea

"Chiamata alle armi" da parte dell'Anpi di Cinisello Balsamo che ha indetto una manifestazione contro i fascismi, in particolare dopo l'uscita di un comunicato di "Milano Antifascista, antirazzista, meticcia e solidale" nel quale si preannuncia una manifestazione per sabato 27 gennaio, nella ricorrenza del "Giorno della Memoria".

Per ricordare l’impegno di tutti coloro che hanno combattuto per la libertà e la democrazia, nel rispetto della XII Disposizione Finale della Costituzione Italiana che afferma “È vietata la riorganizzazione, sotto qualsiasi forma, del disciolto partito fascista” e delle leggi Scelba e Mancino che puniscono ogni forma di fascismo e razzismo l’ANPI chiede

al sindaco Siria Trezzi di ribadire l’impegno antifascista e antirazzista della città di Cinisello Balsamo e delle sue istituzioni; alle istituzioni locali di pretendere il rispetto della legalità democratica di fronte a organizzazioni che violano la Costituzione, professando e/o praticando comportamenti fascisti, razzisti e omofobi; di promuovere l’adozione di strumenti che non consentano la concessione di spazi comuni e suolo pubblico a organizzazioni di ispirazione nazifascista; alle istituzioni regionali e nazionali di attivarsi contro le organizzazioni nazifasciste, che a volte agiscono sotto mentite spoglie, sciogliendole in quanto contrarie al dettato costituzionale.

Infine l'ANPI cinisellese invita le Istituzioni, le realtà associative e i singoli cittadini a partecipare al presidio antifascista che si terrà sabato 13 gennaio, a partire dalle ore 10, in via Cilea (area mercato).

Uno dei primi partiti ad aderire è quello di Rifondazione Comunista, attraverso le parole di Nadia Rosa: «Dopo le recenti apparizioni nel nord Milano, i fascisti si palesano anche a Cinisello Balsamo. Sabato 13 mattina a partire dalle ore 10 dobbiamo dare una risposta chiara e netta: tutte e tutti in via Cilea al presidio promosso dall'Anpi cittadino per ribadire che nessuna organizzazione che si richiama ai disvalori del fascismo può essere tollerata nel nostro territorio».