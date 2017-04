Il questore decide che i 5 mercati rionali sono luoghi sensibili, il livello dei controlli si alza

I cinque mercati rionali/di quartiere di Cinisello Balsamo sono stati classificati come "luogo sensibile" per la grande presenza di persone e le forze dell'ordine hanno avuto l'ordine dal questore di Milano Marcello Cardona (che ha assunto la carica nello scorso febbraio) di pattugliarli.

Carabinieri e polizia dagli scorsi giorni presidiano i mercati rionali, in modo da piantonare le vie interessate in divisa, a piedi e in coppia.

La presenza delle forze dell'ordine servirà come deterrente, ma anche come punto di riferimento per i tanti cittadini che passeggiano e fanno la spesa nei mercati.

Carabinieri e polizia potranno così raccogliere segnalazioni, contrastare meglio il fenomeno dei venditori abusivi e prevenire problematiche che spesso accadono nei luoghi affolati (liti o risse). Naturalmente in un periodo come questo i luoghi maggiormente frequentati fanno salire l'allerta attentati e il provvedimento del questore va letto anche in questo senso.

Questa misura preventiva ordinata dal questore si aggiunge ai controlli già presenti ed effettuati nei mercati cinisellesi dalla polizia locale per contrastare furti, venditori abusivi e per effettuare i controlli amministrativi sulle bancarelle (uno degli ultimi controlli ha portato a un ingente sequestro di frutta e verdura).