L'acqua è uguale per tutti. Il 5 aprile presidio di "Spazio 20092" sotto agli uffici comunali

"L'acqua è uguale per tutti". Questo è il grido dello "Spazio 20092" di via Cremona 10 a Cinisello Balsamo che ha indetto per mercoledì 5 aprile un sit-in in piazza Confalonieri alle 17:30.

Proprio dall'organizzazione spiegano le motivazioni: «Da qualche settimana lo Spazio 20092, unica vera struttura d’emergenza per i senza casa in città e spazio sociale autogestito, si trova a rischio di chiusura dell'acqua. A breve i funzionari di Amiacque potrebbero staccare l’utenza, cancellando così uno dei diritti fondamentali di ciascun cittadino e negando un bene comune - l'acqua - a decine di bambini e bambine».

Da qui la richiesta: «Chiediamo che il Comune di Cinisello Balsamo faccia da mediatore con l'azienda idrica affinché sia possibile stabilire un nuovo contratto di allacciamento del servizio e chiediamo a tutti gli abitanti di Cinisello, alle realtà politiche e sociali del territorio, sostegno e solidarietà, firmando un appello e partecipando al presidio sotto agli uffici comunali».

Lo Spazio 20092 esiste da quasi due anni a Cinisello Balsamo: «E' un’esperienza senza precedenti a Cinisello Balsamo. Uno delle migliaia di edifici vuoti, si è trasformato nello Spazio 20092: una struttura d’emergenza per le tante famiglie sfrattate della città ed anche molto di più. Quotidianamente lo Spazio è attraversato da centinaia di persone che partecipano alle sue attività».

Proseguono gli attivisti: «Oggi quest’esperienza è messa a repentaglio, a causa dell’articolo 5 del "Piano Casa" il quale ha impedito, nonostante le richieste e la disponibilità di chi vive e partecipa allo "Spazio 20092", la possibilità di sottoscrivere un allacciamento per l’utenza dell’acqua».

L'appello all'amministrazione cinisellese: «Vogliamo pagare quanto ci spetta e sottoscrivere un nuovo contratto regolare; per questo motivo abbiamo richiesto un incontro con l’amministrazione cittadina che non può permettere che decine di suoi cittadini (molti dei quali minori) rimangano senz’acqua».

La chiusura: «Tagliare l’acqua, o lasciare che altri lo facciano, in una struttura abitata, costituisce una chiara negazione dei diritti all’infanzia e dei più basilari diritti umani ed equivale a negare salute e dignità di decine di persone. L’acqua, ancor più della casa, è un diritto che non può essere negato a nessun essere umano. I diritti dei bambini non si cancellano».