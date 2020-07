Rischio fallimento per la Dentix, Ghilardi (Cinisello) e Allevi (Monza) scrivono a Fontana

Una lettera congiunta a firma dei primi cittadini di Cinisello Balsamo, Giacomo Ghilardi, e Monza, Dario Allevi, per comunicare al presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana tutta la loro apprensione rispetto alla travagliata vicenda che sta riguardando molti concittadini, pazienti della società Dentix, la multinazionale specializzata in cure odontoiatriche, con casa madre in Spagna e numerose sedi in Italia, tra cui Cinisello Balsamo (in via Libertà 56) e Monza.

A seguito delle limitazioni legate al Covid-19 tutti gli studi dentistici italiani non hanno più riaperto, lasciando i clienti senza le cure e con finanziamenti accesi.

In questi giorni si parla di presunta chiusura per fallimento. La catena ha fatto richiesta di concordato preventivo al tribunale di Milano, riservandosi fino a 120 giorni di tempo (prorogabili di altri 60) per presentare un piano, portare un acquirente o dichiarare fallimento.

La missiva è stata inviata nella mattinata di martedì 7 luglio per sensibilizzare sul tema e chiedere un intervento alla Regione Lombardia per quanto è nelle sue possibilità, a difesa della salute e per il bene dei cittadini.

I due sindaci hanno dichiarato all'unisono: «Per quanto consapevoli del fatto che si tratti di contenzioso tra privati e non sia materia di nostra competenza, non possiamo non schierarci dalla parte dei nostri cittadini che in più occasioni si sono rivolti a noi, vista l’impossibilità di mettersi in contatto con il centro odontoiatrico».

Infine terminano: «Oltre all’aspetto medico e scientifico per interventi odontoiatrici non conclusi, ci preoccupa molto anche l’aspetto economico legato ai significativi finanziamenti in corso».