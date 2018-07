Variazione di bilancio: più risorse a disabili, polizia locale, Protezione Civile e Croce Rossa

Votata nella serata di giovedì 26 luglio in consiglio comunale (l'ultimo prima della pausa estiva) la prima variazione al bilancio della nuova giunta guidata da Giacomo Ghilardi e dal suo centrodestra.

Una modifica al documento finanziario del Comune di Cinisello Balsamo che complessivamente ammonta a quasi 700.000 euro, dopo aver riconosciuto un debito fuori bilancio delle precedenti amministrazioni pari a 200.000 euro.

Così il sindaco Ghilardi: «Una cifra che servirà in prevalenza a garantire ulteriori servizi in ambito sociale e sul fronte della sicurezza, due dei temi prioritari del nostro programma di legislatura».

L'assessore al bilancio Valeria De Cicco spiega la manovra: «Tra gli investimenti più rilevanti per la cittadinanza sono da sottolineare quelli rivolti alla popolazione anziana e le persone disabili per 20.000 euro, mentre 60.000 euro andranno alla polizia locale per l'acquisto di un furgone per i controlli stradali e di nuovi strumenti quali le bodycam, le telecamere da divisa che registrano quello che accade durante gli interventi, e questo a tutela sia dei cittadini che delle forze dell'ordine».

Chiude De Cicco: «A ciò si aggiungono 14.000 euro che andranno per metà rispettivamente al comitato locale della Croce Rossa Italiana e alla Protezione Civile che potranno destinare ai servizi emergenziali».