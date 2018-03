La neonata lista civica "Alternativa Civica" si presenta in consiglio comunale e sfida Trezzi

Nel consiglio comunale di Cinisello Balsamo, andato in scena nella serata di lunedì 12 marzo, i consiglieri comunali Giacomo Parafioriti e Rita Seghizzi hanno ufficializzato la fuoriuscita dal gruppo consiliare del Partito Democratico e hanno dato vita al nuovo gruppo consiliare denominato “Alternativa Civica”.

Come vi abbiamo raccontato nel dettaglio nei giorni scorsi, questa lista civica nasce da una costola, ma in netta contrapposizione, del Pd soprattutto in contestazione per la scelta di non indire le Primarie di partito per la nomina del candidato sindaco alle prossime elezioni amministrative cinisellesi.

I due consiglieri comunali si sono infatti autosospesi dal PD, insieme ad altre decine di iscritti e dirigenti locali dello stesso partito, dopo avere ricevuto, dicono, «una elusiva risposta da parte del sindaco Trezzi a una loro interrogazione in cui si chiedevano chiarimenti necessari per mantenere ancora in essere il reciproco rapporto di fiducia».

Con questa decisione, i due consiglieri intendono inoltre segnalare «la propria discontinuità politica all'interno di questa amministrazione comunale anche se, per senso di responsabilità, con la nostra presenza e il nostro voto, abbiamo comunque consentito sempre l'adozione degli atti e delle deliberazioni necessarie per lo svolgimento delle attività istituzionali nell'esclusivo interesse dei cittadini di Cinisello Balsamo».

Gli stessi consiglieri riconfermano pertanto che il nuovo gruppo consiliare di Alternativa Civica, anche in collaborazione con altri gruppi consiliari, «continuerà a sostenere quegli atti e quelle deliberazioni comunali della maggioranza consiliare che perseguano finalità di interesse generale dei cittadini».