Cinisello Balsamo Cinisello Balsamo / Via XXV Aprile, 4

Papini (Lega) presidente del consiglio, vice Seggio (La Tua Città) e Zinesi (M5S), Pd fuori

Prime frizioni nella maggioranza con Lega e Forza Italia che litigano per la presidenza (andata al leghista Luca Papini). Per la maggioranza il ruolo di vice è andato a Giuseppe Seggio (La Tua Città), per la minoranza fuori il Pd, "premiato" Maurizio Zinesi (M5S)