Tre grandi progetti in arrivo per l'ex cinema Marconi, il centro sportivo di via delle Rose e il ristorante all'interno di Villa Ghirlanda

Cinisello Balsamo si presenta alle porte di settembre con tre progetti molto interessanti che promettono di ridare "vitalità" alla città. Da una parte ci sono l'avvio di due procedure in project financing che riguardano l'ex cinema Marconi (chiuso da ben 5 anni) e il centro sportivo di via Delle Rose, dall'altra c'è l'iter conclusivo del bando della struttura di ristorazione che si trova all'interno di Villa Ghirlanda Silva.

A raccontare tutto questo fermento ci pensa l'assessore Ivano Ruffa che ha spiegato al sito internet NordMilano24 i dettagli delle operazioni in essere.

In primis l'ex cinema Marconi di via Libertà: l'operatore Sapiema ha manifestato l'interesse per la sala cinematografica/teatro e l'investimento sarebbe di grande rilievo, aggirandosi sui 2 milioni di euro. Il progetto prevede la ristrutturazione dei locali del Marconi, con la creazione di due sale, una più grande e una più piccola, più uno spazio riservato ai camerini. Entro fine anno sarà pubblicato il bando pubblico e Sapiema avrà diritto di prelazione.

Per quanto riguarda il centro sportivo di via Delle Rose sta per scattare anche qui un bando pubblico e c'è anche qui un operatore che si è fatto avanti per ristruttura i campetti da calcio e da tennis. La proposta, racconta Ruffa, sarebbe seria e le spese sarebbero tutte a carico del vincitore del bando.

In ultimo il ristorante in Villa Ghirlanda il cui bando è già andato a buon fine: a vincere sono stati due soci che hanno l'intenzione di trasformare l'ex ristorante greco (chiuso l'anno scorso) in un'hamburgeria dal taglio giovanile inserita però in un contesto di elevato spessore culturale e storico (Villa Ghirlanda Silva, il MuFoCo e il parco della dimora storica).